Ancaman Varian Baru Covid-19, IHSG Berpeluang Terkoreksi

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Kondisi tersebut patut diwaspadai oleh para investor guna mengamankan modal dan keuntungannya meski di sisi lain harus cermat melihat beberapa saham yang terdiskon untuk diakumulasi."Pada pasar regional pagi ini dibuka melemah, Nikkei dibuka turun 0,59 persen dan Kospi minus 0,24 persen. IHSG kami perkirakan bergerak melemah seiring melemahnya bursa regional dan beberapa harga komoditas, serta ancaman dari varian baru covid-19," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Jumat, 26 November 2021.Kasus positif covid-19 Indonesia pada Kamis, 25 November, bertambah 372 kasus (turun 17,5 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya) dengan daily positive rate sebesar 0,2 persen. Sebanyak 293 orang yang dinyatakan sembuh kemarin dengan recovery rate sebesar 96,4 persen."Meskipun kasus covid di Indonesia menurun, namun pertemuan darurat WHO pada Jumat ini terkait varian baru B.1.1.529 yang ditemukan di Afrika Selatan membuat kita harus tetap waspada," sebut Samuel Research Team.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat terpantau jatuh pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena perdagangan pasar jauh lebih singkat pada kesempatan liburan Thanksgiving. Namun, para investor terus memantau rilis data ekonomi di Amerika Serikat.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,09 persen pada 96,7743 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1209 dari USD1,1199 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3321 dari USD1,3323 pada sesi sebelumnya.Sedangkan dolar Australia turun menjadi USD0,7185 dari USD0,7192. Dolar AS dibeli 115,36 yen Jepang, lebih rendah dari 115,43 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9357 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9341 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2648 dolar Kanada dari 1,2671 dolar Kanada.Pada hari sebelumnya, dolar AS melonjak secara luas pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Dolar mencapai tertinggi 16-bulan terhadap euro dan hampir lima tahun tertinggi terhadap yen Jepang, karena investor bertaruh bahwa Federal Reserve AS akan memperketat kebijakan moneter lebih cepat daripada rekan-rekannya.Pejabat Fed telah berkontribusi pada pandangan yang lebih hawkish bahwa Fed dapat bertindak lebih cepat untuk mencoba membendung kenaikan tekanan harga jika inflasi tidak moderat. Sementara ECB diperkirakan tetap lebih dovish karena pertumbuhan di wilayah tersebut tertinggal.