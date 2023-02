Sentimen Ini Lho yang Buat Rupiah Semakin Loyo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada awal perdagangan Jumat, 10 Februari 2023 merosot seiring sentimen risk off di pasar. Risk off adalah kondisi di mana investor cenderung menghindari risiko.Kurs rupiah pada Jumat dibuka tergelincir 25 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp15.122 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.097 per USD."Rupiah diperkirakan masih akan melemah di tengah sentimen pasar yang risk off dan naiknya imbal obligasi Amerika Serikat (AS)," kata Analis DCFX Futures Lukman Leong dilansir Antara, Jumat, 10 Februari 2023.Lukman mengatakan sebagai dampak risk off, pelaku pasar melepas aset dan mata uang berisiko. Sementara imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik ke level 3,677 persen dan tenor dua tahun meningkat ke posisi 4,492 persen.Di sisi lain, investor menantikan beberapa pernyataan pejabat Bank Sentral AS atau The Fed malam ini, yang diharapkan akan memberikan sinyal pada kebijakan ke depan.Usai dirilisnya data ketenagakerjaan nonpertanian atau non farm payrolls (NFP) yang kuat dan antisipasi data inflasi AS pekan depan yang diperkirakan akan naik, investor kembali khawatir apabila The Fed akan kembali agresif menaikkan suku bunga dan mempertahankan tingkat suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama.Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS juga melaporkan data ketenagakerjaan nonpertanian (NFP) meningkat 517 ribu pada Januari, jauh lebih baik dari yang diharapkan 187 ribu. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,4 persen, level yang tidak terlihat sejak Mei 1969.Sementara, sentimen dari domestik masih positif dengan kehadiran data ekonomi penting dari Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 dan kenaikan cadangan devisa.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada 2022 tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dan perekonomian Indonesia pada triwulan IV-2022 juga tumbuh 5,01 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (yoy) berkat seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif.Sedangkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2023 mencapai USD139,4 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2022 sebesar USD137,2 miliar.Lukman memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp15.050 per USD hingga Rp15.200 per USD pada perdagangan hari ini.