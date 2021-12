Membuka Pekan, Rupiah Melemah ke Level Rp14.221/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini terpantau melemah dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Senin, 27 Desember 2021, rupiah melemah 2,5 poin atau setara 0,02 persen ke level Rp14.221 per USD dibandingkan penutupan perdagangan pekan lalu di posisi Rp14.196 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.185-Rp14.222 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,02 persen.Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah stagnan di posisi Rp14.248 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai meski melemah rupiah masih kokoh. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) merupakan imbas kekhawatiran para pelaku pasar terhadap meluasnya varian Omicron covid-19.Dengan penyebaran Omicron di seluruh Eropa, AS, dan Asia, beberapa negara mempertimbangkan untuk menerapkan kembali tindakan pembatasan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak orang untuk berhati-hati tetapi mengesampingkan pembatasan yang lebih ketat menjelang liburan."Di Jerman, pertemuan kemungkinan akan dibatasi hingga 10 orang dan Prancis akan membatasi perayaan malam Tahun Baru," urai dia.Ibrahim menerangkan investor saat ini berjuang untuk menjelaskan suasana risk-on, dengan beberapa mengatakan pasar berjuang untuk menilai konsekuensi Omicron, yang mengarah ke volatilitas yang tidak sesuai dengan musimnya.Biasanya, tutur dia, volatilitas mata uang rendah di minggu-minggu mendatang dan setelah Natal, tetapi tahun ini beberapa kecenderungan musiman akan bercampur dengan varian Omicron yang mengancam untuk memaksa pembatasan baru dan pasar masih memproses seminggu penuh keputusan bank sentral utama.