Kesiapan Pasar Hadapi Kenaikan Suku Bunga The Fed Bikin Dolar AS Gilas Rupiah

Jakarta: Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini mengalami kenaikan di Asia, dengan kenaikan imbal hasil AS mendorongnya kembali di atas level support yang belum tercapai dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini karena ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan."Investor telah bersiap untuk keputusan kebijakan Federal Reserve AS berikutnya, yang akan dijatuhkan pada 26 Januari 2022. Bank sentral diperkirakan akan mengambil langkah-langkah yang lebih agresif untuk mengekang tingkat inflasi yang terus tinggi," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Rabu, 19 Januari 2022.Meskipun demikian, menurut Ibrahim, dengan Federal Reserve AS yang akan menurunkan keputusan kebijakannya pada minggu berikutnya, investor justru khawatir tentang langkah hawkish lebih lanjut.The Fed secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga tiga kali lagi pada tahun ini. Kondisi tersebut dapat memperkuat dolar AS lebih lanjut, jika investor mulai mengharapkan suku bunga naik dan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih jauh.Di Eropa, ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan bahwa inflasi zona euro akan jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sepanjang 2022, dibandingkan dengan ekspektasi pada Desember 2021. Hal ini dapat menekan Bank Sentral Eropa untuk memperketat kebijakan moneter begitu penyebaran varian omicron covid-19 mereda."Selain itu, ketegangan AS-Rusia atas Ukraina juga ada di radar investor. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Jenewa pada Jumat," terangnya.Dari dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp455,62 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022. Jumlah anggaran ini turun dari tahun lalu yang mencapai Rp744,77 triliun, dan terealisasi sementara sebanyak Rp658,6 triliun.Anggaran PEN tersebut akan dialokasikan untuk kesehatan sebanyak Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun, dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun. Sedangkan anggaran untuk kesehatan akan tetap berfokus pada vaksin yang perlu diselesaikan. Selain itu, perawatan rumah sakit di tahun lalu masih besar akibat dari merebaknya varian delta."Alokasi kesehatan di PEN ini under budgeting karena realisasinya yang akan naik apabila terjadi peningkatan kasus. Sementara itu, untuk vaksinasi relatif bagus, karena realisasinya yang rendah, karena hibah," jelas Ibrahim.Di samping terkait anggaran PEN, pelaku pasar juga akan menunggu alias wait and see hasil dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). "Pasar akan merespons keputusan terkait suku bunga acuan BI yang akan diketahui pada Kamis besok," jelas dia.