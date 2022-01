Perdagangan Pagi Melemah, Rupiah Tembus Rp14.300/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi. Kurs rupiah terkoreksi setelah greenback menguat terhadap mata uang dunia, serta imbal hasil surat utang AS 10 tahun yang menguat.Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.300 per USD atau melemah 34,5 poin. Yahoo Finance merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.265 per USD.Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap yen dan lima mata uang utama lainnya, bertahan dekat dengan tertinggi satu minggu di 96,328 yang dicapai pada Senin 3 Januari 2022."Pasar memperkirakan skenario kenaikan suku bunga AS yang lebih agresif -atau setidaknya risikonya- pada 2022, dan itu pasti tetap menjadi dukungan utama untuk dolar," kata Ahli Strategi Senior Valas di Barclays di Tokyo Shinichiro Kadota, dikutip dari Antara, Selasa, 4 Januari 2022.Imbal hasil pada surat utang AS 10-tahun melonjak 13 bps (0,13 persen) menjadi 1,64 persen setelah naik 59 bps (0,59 persen) pada 2021. Pembacaan akhir US manufacturing PMI dari IHS Markit sedikit disesuaikan ke bawah menjadi 57,7 dari pembacaan di 57,8. Ini berada di bawah level November di 58,3.