Perdagangan Pagi, Rupiah Menguat

Jakarta: Mata uang rupiah bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat. Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan pagi ini.Bloomberg mencatat mata uang rupiah di level Rp14.262 per USD atau naik 0,50 poin pada pembukaan perdagangan Senin, 3 Januari 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah sebesar Rp14.275 per USD atau stagnan.

Dikutip dari Antara, Senin, 3 Januari 2022, Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia mengatakan pada awal perdagangan tahun ini, ada penguatan tipis terhadap USD.

(SAW)

"Namun gerak keseluruhan terlihat masih dalam zona koreksi setelah mencapai level terkuatnya pada akhir tahun kemarin di Rp14.220 per USD," kata dia.Menurut Nikolas, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai pada awal tahun ini, di antaranya adalah varian Omicron yang sempat mencapai level tertingginya pada pekan lalu.Sementara itu di Indonesia, kasus harian Covid-19 masih di sekitar 100-an kasus per hari, namun kasus di DKI kembali mencetak penambahan kasus terbanyak dalam 1,5 bulan terakhir."Hal ini perlu diwaspadai untuk pergerakan rupiah pada awal pekan ini, di samping isu-isu internasional seperti The Fed terkait kebijakan stimulus dan suku bunganya," ujar Nikolas.Nikolas mengatakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.210 per USD hingga Rp14.310 per USD. Pada akhir pekan lalu, mata uang rupiah ditutup menguat tujuh poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.263 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.270 per USD.