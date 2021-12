Sentimen Global dan Regional, IHSG Diperkirakan Melanjutkan Kenaikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samuel Research Team memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Meski demikian, para investor harus berhati-hati terhadap risiko pembalikan mengingat tingkat inflasi Amerika Serikat (AS) melonjak ke level tertinggi dalam 39 tahun."Pagi ini Kospi dibuka menguat 0,44 persen dan Nikkei dibuka menguat 1,01 persen. Kami memperkirakan IHSG akan melanjutkan tren kenaikan hari ini, seiring dengan sentimen pergerakan bursa global dan regional," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Senin, 13 Desember 2021.Pada penutupan pekan lalu, pasar saham AS bergerak menguat di tengah data inflasi AS November yang mencapai 6,8 persen yoy, angka tertingginya dalam 39 tahun terakhir. Indeks Dow Jones naik 0,6 persen, S&P 500 menguat 0,95 persen, dan Nasdaq menguat 0,73 persen.Beberapa hal yang akan menjadi perhatian investor AS pekan ini adalah kebijakan the Fed terkait laju tapering yang akan diumumkan minggu ini, dan kebijakan moneter terbaru dari ECB dan BoE. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun turun ke level 1,48 persen, dan indeks USD turun 0,23 persen ke level 96.05.Pasar komoditas terpantau bergerak cenderung menguat pada Jumat, 10 Desember. Minyak WTI menguat 1,42 persen ke level USD71,95 per bbl, brent menguat 1,25 persen ke level USD75,4 per bbl. Harga batu bara menguat 2,28 persen ke level USD163.8 per ton, sedangkan nikel melemah 0,21 persen ke level USD19,832 per ton.Sementara itu, bursa Asia ditutup melemah pada Jumat, 10 Desember. Kospi melemah 0,64 persen, Nikkei melemah 0,1 persen, Hang Seng melemah 1,1 persen, dan Shanghai melemah 0,2 persen. Indeks EIDO ditutup melemah 0,21 persen, sementara IHSG ditutup menguat 0,14 persen pada perdagangan Jumat lalu ke level 6.652, dengan jual bersih sebesar Rp721,5 miliar.Di pasar reguler, investor asing mencatatkan jual bersih sebesar Rp927,2 miliar, dan pada pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp205,7 miliar. Angka beli bersih asing tertinggi di pasar reguler dicatatkan oleh ARTO (Rp106,3 miliar), YULE (Rp32,7 miliar), dan BBNI (Rp22,1 miliar).Sementara itu, terjadi penambahan 163 kasus baru covid-19 di Indonesia pada Minggu, 12 Desember, dengan positive rate sebesar 0,1 persen (recovery rate: 96,5 persen. Sedangkan kasus aktif ada sebanyak 5,158).