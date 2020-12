Kurs Rupiah Terjungkal Sore Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini terus terperosok sejak pembukaan perdagangan pagi. Pelemahan rupiah senada dengan gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ).Mengutip Bloomberg, Selasa, 22 Desember 2020, rupiah melemah 75 poin atau setara 0,53 persen menjadi Rp14.205 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.130 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah melemah sejak pembukaan perdagangan yang berada pada posisi Rp14.137 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.137-Rp14.207 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,44 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.980 per USD. Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.218 per USD.SebelumnyaIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga tidak merespons isu dan perombakan Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Hingga penutupan perdagangan, IHSG berada di posisi 6.023,28 atau melemah 2,31 persen.Mengutip data RTI, transaksi hari ini tercatat Rp20,82 triliun dengan saham yang diperdagangkan sebanyak 28,11 miliar saham. Tercatat juga kapitalisasi pasar mencapai Rp7.046,12 triliun. Investor asing tercatat menjual saham Rp692 miliar di pasar reguler.Pada perdagangan hari ini sepuluh sektor saham pembentuk IHSG berada di zona merah. Pelemahan terdalam terjadi pada saham di sektor infrastruktur mencapai minus 3,84 persen, pertambangan sebesar minus 3,39 persen, dan sektor agri sebesar minus 2,95 persen.(AHL)