Melemah, Rupiah Bertengger di Rp14.900/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah masih berusaha bergerak di bawah Rp15 ribu per USD. Mata uang rupiah bergerak bervariasi, meskipun cenderung melemah pada hari ini.Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.989 per USD atau melemah 13 poin atau 0,09 persen pada penutupan perdagangan Rabu, 20 Juli 2022. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik lima poin ke level Rp14.985 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat (USD) jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB).Mengutip Xinhua, Rabu, 20 Juli 2022, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,64 persen menjadi 106,6820.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan turunnya ekspektasi pelaku pasar terhadap besaran kenaikan suku bunga acuan AS pada Juli dari 100 basis poin kembali ke 75 basis poin seperti yang disinyalkan oleh pejabat bank sentral AS The Fed, juga membantu mendorong pelemahan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya.Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Rabu terpantau menghijau di tengah rencana The Fed yang diramal kembali menaikkan suku bunga guna memerangi ledakan inflasi di Amerika Serikat (AS).IHSG Rabu, 20 Juli 2022, perdagangan sore berakhir di posisi 6.874, melemah 2,06 persen atau setara 138 poin ketimbang pembukaan pada pagi tadi di 6.778. Volume perdagangan hari ini sebanyak 20 miliar lembar saham senilai Rp14 triliun. Sebanyak 378 saham menguat, sebanyak 149 saham tertekan, dan sebanyak 159 saham stagnan.