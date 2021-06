Peningkatan Kasus Covid-19 Kembali Hantui Pergerakan IHSG

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Peningkatan kasus covid-19 di dalam negeri kembali membayang-bayangi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hari ini.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan, IHSG akan bergerak melemah di rentang level support 6.038-6.059 dan resistance 6.112-6.144."Pergerakan akan dibayangi kekhawatiran akibat jumlah kasus covid-19 dalam negeri yang mencapai 8,000 kasus per hari," kata Dennies dalam riset harian, Selasa, 15 Juni 2021.Dennies juga menjelaskan penguatan indeks cenderung terbatas karena secara teknikal laju IHSG hampir mencapai resistance kuat upper bollinger band.Selanjutnya investor akan terus mencermati kasus covid-19 dalam negeri serta data neraca perdagangan yang akan dirilis.Sementara itu, jika meniik bursa global yakni bursa Amerika Serikat ditutup bercampur pada perdagangan kemarin. Menurutnya, investor mulai mengambil langkah konservatif mendekati rapat The Fed."Meskipun konsensus analis memiliki ekspektasi bahwa The Fed tidak akan mengambil tindakan apapun dalam waktu dekat, namun pandangan The Fed terhadap inflasi yang baru saja meningkat dan pengaruhnya ke tingkat suku bunga jangka panjang dapat mendorong pengambilan keputusan investor," jelasnya.Selain itu investor juga ingin mendengarkan rencana The Fed untuk melakukan tapering. Sedangkan untuk bursa saham Asia dibuka menguat. Investor menanti hasil rapat Reserve Bank of Australia untuk melihat antisipasinya terhadap hasil rapat The Fed.(SAW)