Pembukaan Perdagangan: IHSG Terperosok ke Area Negatif

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi dibuka di jalur hijau tapi tak berapa lama terpantau jatuh ke area negatif. Para investor harus berhati-hati karena indeks acuan saham Indonesia diprediksi bergerak tak menentu karena minimnya sentimen positif baik dari dalam maupun luar negeri.IHSG Rabu, 27 Oktober 2021, perdagangan pagi dibuka di level 6.664 dengan level tertinggi di 6.670 dan level terendah di 6.639. Sebanyak 202 saham terpantau menguat, sebanyak 194 saham mengalami tekanan, dan sebanyak 180 saham tidak diperdagangkan. Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 2,8 miliar lembar saham senilai Rp1,4 triliun.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street kembali merekah pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Indeks Dow Jones Industrials dan S&P 500 mencetak rekor baru meski sempat tertahan akibat kejatuhan saham Facebook.Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 15,73 poin atau 0,04 persen menjadi 35.756,88. Indeks S&P 500 bertambah 8,31 poin atau 0,18 persen menjadi 4.574,79. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menguat 9,01 poin atau 0,06 persen menjadi 15.235,71.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi terdongkrak 0,68 persen, memimpin kenaikan. Saham defensif seperti utilitas dan real estat juga berkinerja terbaik. Namun, kelompok industri dan layanan komunikasi merosot.Namun saham Facebook Inc anjlok 3,92 persen dan menjadi hambatan terbesar pada S&P 500 dan Nasdaq. Saham perusahaan media sosial ini anjlok setelah perubahan privasi baru Apple Inc. Saham Facebook ditutup di bawah rata-rata pergerakan untuk pertama kalinya sejak 8 Maret."Facebook memiliki masalah lain, tentu saja laporan keuangannya tidak begitu bagus," kata rekan pengelola di Kace Capital Advisors in Boca Raton, Florida, Ken Polcari.Namun, indeks acuan S&P mencetak rekor tertinggi baru, terangkat oleh saham-saham ternama dengan kapitalisasi pasar yang besar. Saham Nvidia Corp melambung 6,70 persen ke rekor tertinggi USD247,17. Sementara Amazon.com Inc naik 1,68 persen dan Apple naik 0,46 persen.Dukungan juga datang dari lonjakan 6,95 persen di United Parcel Service Inc dan kenaikan 2,03 persen di General Electric Co menyusul rilis hasil kuartalan mereka. Penghasilan laba di perusahaan-perusahaan S&P 500 diperkirakan tumbuh 35,6 persen secara tahunan pada kuartal ketiga. Pelaku pasar memantau rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja, dan tekanan inflasi.