Rupiah Pagi Melemah Tipis ke Rp14.375/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah tipis ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.355 per USD. Rencana The Fed untuk mempercepat kenaikan suku bunga acuan membuat mata uang Paman Sam kian perkasa.Mengutip Bloomberg, Jumat, 18 Juni 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp14.375 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.375 hingga Rp14.377 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.194 per USD.Sementara itu, dolar melonjak pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), mencapai level tertinggi dua bulan terhadap sekeranjang mata uang. Penguatan terjadi sehari setelah pejabat The Fed mengejutkan pasar dengan memproyeksikan kenaikan suku bunga dan mengakhiri pembelian obligasi darurat lebih cepat dari yang diperkirakan.Pada Rabu waktu setempat pejabat Fed memproyeksikan jadwal yang dipercepat untuk kenaikan suku bunga, memulai pembicaraan tentang bagaimana mengakhiri pembelian obligasi darurat, dan mengatakan pandemi covid-19 tidak lagi menjadi kendala utama pada perdagangan AS.Mayoritas dari 11 pejabat Fed memperkirakan setidaknya dua seperempat poin kenaikan suku bunga untuk 2023, menambahkan bahwa mereka akan tetap mendukung kebijakan untuk saat ini guna mendorong pemulihan pasar tenaga kerja.Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,53 persen pada 91,892, tertinggi sejak pertengahan April. Pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dolar melonjak hampir 1,0 persen, persentase kenaikan harian terbesar sejak Maret 2020."Menjelang pertemuan Fed, kami merasa ada risiko hasil yang lebih hawkish yang dapat mendorong penguatan dolar AS jika itu terjadi. Oleh karena itu, kami melakukan perlindungan jika hal itu terjadi," kata Associate Portfolio Manager Manulife Asset Management Chuck Tomes, di Boston.Namun, Tomes mengatakan dia melihat dolar akan melemah dalam jangka panjang. Proyeksi baru The Fed mendorong beberapa, termasuk Goldman Sachs dan Deutsche Bank, untuk mengabaikan seruan menjual dolar."Kami terus memperkirakan pelemahan dolar AS secara luas, didorong oleh valuasi mata uang yang tinggi dan pemulihan ekonomi global yang meluas," tulis analis di Goldman Sachs dalam sebuah catatan.(ABD)