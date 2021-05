Libur Lebaran Usai, IHSG Sudah Merah Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) memerah pada hari ini. IHSG bergerak dalam kisaran 5.817 hingga 5.958. IHSG tak berhasil melanjutkan penguatan dari penutupan pekan kemarin.IHSG memerah 1,76 persen atau 104,49 poin ke level 5.833 pada penutupan perdagangan Senin, 17 Mei 2021. Volume perdagangan sebanyak 15 miliar. Dalam setahun IHSG sudah naik sebanyak 31,74 persen.Secara sentimen, IHSG berpotensi tertekan di awal pekan usai libur Lebaran. Hal ini mengiringi pelemahan indeks berjangka Amerika Serikat (AS) dan bursa saham Asia."Indeks berjangka AS merosot setelah kenaikan besar minggu lalu," ungkap Technical Analyst & Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi, dalam hasil risetnya, Senin, 17 Mei 2021.Selain itu, investor akan menanti data produksi industri dan penjualan ritel di Tiongkok sebagai isyarat pemulihan ekonomi Asia. Pagi ini, indeks saham Jepang membuka perdagangan dengan melemah. Indeks Nikkei turun 0,49 persen dan indeks Topix melemah 0,15 persen.Sementara itu, Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 85 poin atau 0,60 persen ke level Rp14.282 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 82 poin atau 0,58 persen ke level Rp14.280 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.284 per USD.(SAW)