IHSG Anjlok 81 Poin, 403 Saham Rontok!

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hingga penutupan sore ini terpantau anjlok. IHSG kembali terlempar jauh dari level 6.800 sejak pekan kemarin.Mengutip laman RTI, Senin, 14 Februari 2022, gerak IHSG ditutup melemah 81,121 poin atau setara 1,19 persen ke posisi 6.734. Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG sempat bertengger di posisi 6.791. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.796 dan level terendah di 6.698.Sementara itu volume perdagangan saham tercatat sebanyak 22,8 miliar lembar senilai Rp12,2 triliun. Sebanyak 158 saham menguat, 403 saham melemah, 123 saham stagnan, dan terjadi 1.452.273 kali transaksi.Sebelumnya, laju IHSG pada perdagangan awal pekan ini diprediksi berpotensi terkoreksi seiring dengan sentimen dari global dan regional.Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia mengatakan pada perdagangan akhir pekan lalu, pasar AS bergerak melemah. Indeks Dow Jones melemah 1,43 persen, indeks S&P 500 melemah 1,9 persen, dan indeks Nasdaq melemah 2,78 persen.Katalis yang akan diperhatikan investor asing minggu ini diantaranya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Meeting Minutes dari The Feds pada Rabu waktu setempat, serta rilis data production price inflation AS pada Selasa nanti.Lalu, dari pasar komoditas terpantau bergerak mayoritas menguat pada Jumat pekan lalu, harga minyak WTI menguat 4,51 persen ke level USD93,93 per bbl, serta brent menguat 3,98 persen ke level USD95,05 per bbl.Kemudian, harga batu bara menguat 2,47 persen ke level USD245 per ton, sedangkan nikel melemah 0,02 persen ke level USD23.521 dan CPO menguat 1,05 persen ke level 5.800 ringgit Malaysia, serta harga emas terpantau flat di level USD1.826 per toz.