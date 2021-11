Duh IHSG Rontok Sore Ini!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hingga penutupan sore ini berbalik melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya. IHSG melemah tak mengikuti gerak sentimen positif bursa global.Mengutip laman RTI, Jumat, 12 November 2021, gerak IHSG ditutup melemah 40,288 poin atau setara 0,602 persen ke posisi 6.651.Padahal, saat bel pembukaan perdagangan, IHSG sempat berjaya di posisi 6.710. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.714 dan level terendah di 6.646.Sementara itu volume perdagangan saham tercatat sebanyak 45,5 miliar lembar senilai Rp11,6 triliun. Sebanyak 212 saham menguat, 304 saham melemah, 155 saham stagnan, dan terjadi 1.282.201 kali transaksi.Sebelumnya IHSG diperkirakan bergerak menguat seiring cenderung menguatnya bursa global dan regional.Tim Riset Samuel Sekuritas dalam kajiannya mengatakan, sentimen dari dalam negeri, para investor juga menanti rilis data neraca perdagangan Oktober pada Senin, 15 November 2021 pekan depan.Sementara dari eksternal, bursa saham AS semalam ditutup beragam cenderung menguat setelah indeks harga konsumen Oktober melonjak ke level tertinggi dalam tiga dekade dan juga adanya lonjakan imbal hasil obligasi.Sedangkan pasar komoditas juga bergerak variatif. Harga minyak ditutup di USD81,2 per barel dan timah menguat ke USD37.722 per ton. Sedangkan emas naik ke USD1.864 per troy ons, nikel bergerak datar di USD19.752 per ton, dan batu bara turun ke level USD149 per ton.