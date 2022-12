Rupiah Ditutup Menguat, Berada di Rp15.425/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah kian menguat pada akhir pekan setelah Indeks Dolar melemah terhadap acuan mata uang global.Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp 15,425.5 per USD atau naik 0,88 persen pada penutupan perdagangan Jumat, 2 Desember 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp15.425 per USD atau naik 0,86 persen.Mata uang dolar AS merosot terhadap sebagian besar mata uang utama pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena ukuran inflasi pilihan Federal Reserve melambat pada Oktober.Melansir Antara, Jumat, 2 Desember 2022, Departemen Perdagangan AS melaporkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS meningkat 0,3 persen pada Oktober, untuk kenaikan enam persen secara tahunan. Indeks turun dari kenaikan tahunan 6,3 persen yang direvisi naik yang dilaporkan untuk September.Indeks harga PCE inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, menguat lima persen selama 12 bulan terakhir, dibandingkan dengan kenaikan tahunan sebesar 5,2 persen pada September. Sehingga, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, tergelincir 1,15 persen menjadi 104,7300.Tim Riset Monex Investindo Futures menulis fokus sekarang beralih ke data ketenagakerjaan nonpertanian atau Non Farm Payrolls (NFP) yang akan dirilis hari ini, yang diharapkan menunjukkan bahwa pasar pekerjaan sedikit "mendingin" pada November. Namun sektor tersebut tetap kuat tahun ini, dengan bank sentral menyatakan akan mencari lebih banyak moderasi karena memperketat kebijakan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id