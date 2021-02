Rupiah Siap Unjuk Gigi Jelang Libur Imlek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada hari ini berpeluang positif jelang libur Tahun Baru Imlek.Pada pukul 09.37 WIB, rupiah melemah 11 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp13.994 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp13.983 per USD."Rupiah berpotensi melanjutkan penguatannya hari ini," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Kamis, 11 Februari 2021.Beberapa sentimen yang bisa menjaga penguatan rupiah hari ini salah satunya adalah optimisme pasar terhadap stimulus besar Amerika Serikat. Selain itu, data indeks harga konsumen inti AS Januari tidak mengalami pertumbuhan sehingga menekan dolar AS."Sentimen terakhir yaitu kasus covid-19 yang mulai menurun di dunia dan juga di Indonesia," ujar Ariston.Pada Rabu, 10 Februari 2021 kemarin per pukul 12.00 WIB, kasus harian positif covid-19 bertambah 8.776 kasus sehingga total kasus positif covid-19 di Tanah Air mencapai 1.183.555 kasus.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.950 per USD hingga Rp14.030 per USD. Pada Rabu kemarin, rupiah ditutup menguat 12 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp13.983 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp13.995 per USD.(AHL)