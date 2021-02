Kurs Rupiah Diprediksi Berfluktuasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi berfluktuasi pada perdagangan hari ini."Untuk perdagangan besok (hari ini), mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi, namun ditutup menguat di rentang hingga Rp14.120 per USD," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam hasil risetnya, Rabu, 24 Februari 2021.Pada perdagangan Selasa, 23 Februari 2021, mata uang rupiah kembali menguat setelah terjungkal imbas runcingnya taji dolar AS. Penguatan mata uang Garuda tersebut didorong oleh apresiasi para pelaku pasar terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.Ibrahim mengatakan pemerintah optimistis perpanjangan PPKM Mikro akan menekan laju penyebaran covid-19, sehingga ekonomi domestik di sisa waktu kuartal pertama tahun ini akan sedikit membaik."Di samping itu, vaksinasi yang gencar dilakukan pemerintah juga akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mencanangkan kemungkinan besar di 2022 covid-19 akan sirna dan masyarakat sudah bisa kembali bekerja dan pertumbuhan ekonomi akan kembali membaik," ujar Ibrahim.Melansir data Bloomberg pada penutupan perdagangan Selasa, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat bila dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.092 per USD. Rupiah menguat 25 poin atau setara 0,18 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah justru berada di zona merah pada posisi Rp14.112 per USD. Rupiah melemah 17 poin atau setara 0,12 persen dari Rp14.095 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.(AHL)