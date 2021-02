Komentar Bos The Fed Bikin Rupiah Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah kembali mengalami penguatan setelah Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menegaskan kembali komitmen bank sentral untuk suku bunga rendah dan pembelian obligasi untuk mendukung pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS). "Powell juga menepis kekhawatiran bahwa kebijakan moneter yang longgar dapat menyebabkan inflasi dan gelembung keuangan yang telah mendominasi 2021 sejauh skeptisisme tumbuh atas reli saham global," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 24 Februari 2021.Menurut Ibrahim, pada saat bersamaan investor beralih ke mata uang yang akan memperoleh keuntungan dari perdagangan global yang meningkat, dan negara-negara yang membuat kemajuan dalam pemulihan covid-19. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan dolar AS.Sementara itu, para bankir sentral yang ekonominya lebih sedikit gangguan dari covid-19 menghadapi dilema yang berlawanan. Sejumlah investor memperingatkan bahwa jika mereka memperketat kebijakan moneter, maka dolar AS akan kehilangan lebih banyak daya tariknya."Di seberang Samudra Pasifik, setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperkenalkan rencana untuk melonggarkan pembatasan penguncian, saat ini secara bertahap negara itu melanjutkan peluncuran vaksin covid-19 yang cepat," jelas Ibrahim.Dari faktor internal, Ibrahim melihat bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) menyayangkan tindakan industri perbankan yang lambat menurunkan suku bunga kredit. Padahal, bank sentral sudah beberapa kali menurunkan suku bunga acuannya yang bertujuan untuk membantu memulihkan ekonomi dari pandemi covid-19 dan menstabilkan mata uang rupiah."Penurunan suku bunga BI tidak dibarengi dengan penurunan suku bunga kredit perbankan. Alhasil apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang diinginkan oleh Gubernur BI," urainya.Bos BI kecewa, dan mengharapkan perbankan ikut menurunkan suku bunga kredit sesuai dengan apa yang dilakukan Bank Indonesia. Apabila perbankan tidak menurunkan suku bunga kredit, maka masyarakat atau pengusaha akan terbebani dengan bunga yang tinggi sehingga mereka enggan untuk meminjam dana di perbankan.Konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat juga akan berjalan apabila perbankan menurunkan suku bunga kredit. Sebab variabel paling sensitif atau elastisitas yang paling tinggi terhadap pertumbuhan kredit adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.Oleh karena itu, perbankan harus berkomitmen untuk terus menjadi mitra bisnis strategis pemerintah dalam penyaluran berbagai stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tujuan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat yang pada ujungnya diharapkan mampu mengerek demand kredit secara nasional."Dari bacaan di atas menunjukkan bahwa sinyal positif data eksternal kurang didukung dengan data internal, sehingga mengakibatkan penguatan mata uang Garuda tertahan," papar IbrahimAdapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat tipis bila dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.085 per USD. Rupiah menguat tujuh poin atau setara 0,05 persen.Menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.087 per USD. Rupiah menguat 35 poin atau setara 0,25 persen dari Rp14.122 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Begitu pula dengan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.089 per USD atau menguat 37 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.126 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup menguat di rentang Rp14.050 per USD hingga Rp14.100 per USD," tutup Ibrahim.(SAW)