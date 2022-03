Terdorong Sentimen Global dan Regional, IHSG Berpotensi Terkoreksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada hari ini berpotensi terkoreksi mengikuti pergerakan bursa global dan regional.Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia merinci pada penutupan Jumat pekan lalu, pasar Amerika Serikat bergerak melemah. Indeks Dow Jones melemah 0,53 persen, S&P 500 melemah 0,79 persen, dan Nasdaq melemah 1,66 persen."Perhatian pasar AS akan tertuju pada potensi kenaikan suku bunga acuan The Feds sebesar 25 bps, yang akan diumumkan di pertemuan pekan depan," jelasnya dalam riset, Senin, 7 Maret 2022.Selain itu, rilis data US CPI pada Kamis, 10 Maret 2022 yang juga kemungkinan akan mencuri perhatian pasar, dengan ekspektasi konsensus di angka 7,9 persen secara tahunan.Sementara pada pagi ini bursa regional dibuka melemah. Indeks Kospi dibuka melemah 1,51 persen dan Nikkei dibuka terkoreksi 2,21 persen."Kami memperkirakan IHSG akan terkoreksi, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional," ujarnya.Dari dalam negeri, kasus covid-19 terus mengalami penambahan. Tercatat pada Jumat, 4 Maret 2022 telah terjadi penambahan 24.867 kasus. Namun dengan jumlah kasus sembuh yang meningkat signifikan sebesar 49.080. Daily positive rate sebesar 12 persen dan overall positive sebesar 9,9 persen.Di sisi lain, harga komoditas juga terpantau terus menguat. Pada perdagangan Jumat, 4 Maret 2022, harga minyak WTI menguat 6,84 persen ke level USD115 per bbl, Brent menguat 6,85 persen ke level USD118 per bbl.Lalu, harga batu bara menguat 0,9 persen ke level USD418 per ton, nikel menguat 11,7 persen ke level USD30.063, dan CPO melemah 8,99 persen ke level 6.780 ringgit Malaysia. Sedangkan harga emas terpantau flat di level USD1.937 per ons.