Rupiah Awal Pekan Melemah Tipis, Dibuka Rp14.830/USD

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan awal pekan ini melemah tipis. Kondisi ini utamanya dipengaruhi oleh penguatan dolar AS imbas bantuan ganda dari sikap hawkish Fed dan goyangan dalam ekonomi global.Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka di level Rp14.830 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun tipis enam poin atau setara 0,04 persen dari Rp14.824 per USD pada perdagangan hari sebelumnya.Rupiah berada pada rentang Rp14.829 per USD sampai Rp14.843 per USD dengan year to date (ytd) return 3,98 persen. Sedangkan menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.825 per USD.Sementara itu, kurs yang ditransaksikan antarbank di Jakarta melemah delapan poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.833 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.825 per USD.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini masih diwarnai sentimen negatif pasar keuangan global, sehingga besar kemungkinan rupiah akan berada di zona merah."Untuk perdagangan Senin, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.810 per USD hingga Rp14.880 per USD," jelas Ibrahim dalam analisis hariannya, dikutip Senin, 20 Juni 2022.Dijelaskan lebih lanjut bahwa The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75 persen dan menetapkan jalur untuk kenaikan suku bunga yang jauh lebih curam. Bank sentral sekarang memperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 1,5 persen lagi, atau 150 basis poin, menjadi sekitar 3,4 persen pada akhir tahun."Itu jauh lebih curam daripada proyeksi Fed sebelumnya di bulan Maret, ketika suku bunga bergerak ke sekitar 1,9 persen pada akhir tahun," terang Ibrahim.