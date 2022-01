Perdagangan Pagi, Mata Uang Rupiah Melemah 0,12%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Pada perdagangan pagi mata uang rupiah terpantau melemah terhadap dolar AS (USD). Mata uang rupiah bergerak pada rentang Rp14.377 per USD sampai dengan Rp14.354 per USD.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.352 per USD atau melemah 17 poin atau 0,12 persen pada perdagangan Selasa pagi, 25 Januari 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.325 per USD.Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan USD terhadap mata uang utama, naik 0,01 persen ke level 95,93 poin. USD naik terhadap mata uang euro, poundsterling, dan dolar Kanada.Kenaikan USD karena The Fed diperkirakan memberi sinyal dimulainya kenaikan suku bunga pada Maret. The Fed juga akan memangkas kepemilikannya atas obligasi pemerintah dan utang hipotek yang telah membuat defisit neracanya melewati USD8 triliun.Sebagian besar memperkirakan kenaikan suku bunga pertama menjadi 0,25 persen pada Maret dan tiga lagi menjadi 1,0 persen hingga akhir tahun.Mengesampingkan ketegangan Ukraina, pemulihan dolar bisa terhenti jika Fed mengisyaratkan preferensi untuk pengurangan defisit neraca sebagai sarana untuk memperketat kebijakan.