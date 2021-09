Sore Ini, Kurs Rupiah dan IHSG Kompak Ambruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sore ini berakhir melemah seiring masih minimnya katalis positif dari dalam dan luar negeri. Senada dengan gerak indeks, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan juga berakhir di area pelemahan seiring rencana The Fed yang bakal mengetatkan kebijakan moneter.IHSG Senin, 13 September 2021, perdagangan sore ditutup melemah sebanyak 0,11 persen atau setara 6,7 poin ke level 6.088 dibandingkan dengan pembukaan pagi tadi di level 6.080. Sebanyak 233 saham terpantau menguat, 259 berakhir melemah, dan 167 saham tidak mengalami perdagangan.Sedangkan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan berakhir melemah sebanyak 0,35 persen atau setara 50 poin ke posisi Rp14.252 per USD dibandingkan dengan pembukaan pada pagi tadi di level Rp14.231 per USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.231 hingga Rp14.267 per USD.Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat selama sepekan kemarin IHSG cenderung melemah 0,52 persen menjadi di level 6.094,87 dibandingkan dengan penutupan perdagangan pekan lalu. Kondisi itu terjadi meski pada perdagangan Jumat, 10 September, IHSG ditutup di zona hijau.Data perdagangan di bursa tercatat bervariasi. Data rata-rata volume transaksi harian bursa tercatat meningkat yaitu sebesar 6,75 persen menjadi 21,241 miliar saham dari 19,898 miliar saham pada pekan yang lalu.Sedangkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini terpantau melemah. Mengutip Bloomberg, Senin, 13 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.237 per USD, melemah 35 poin atau 0,25 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.202 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.231-Rp14.245 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,33 persen.