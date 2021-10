Penutupan Perdagangan: Kurs Rupiah Menyerah terhadap Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Optimisme dari Bank Indonesia

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin sore ditutup melemah seiring minimnya katalis positif baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya pemerintah yang gencar memulihkan perekonomian belum mampu membuat mata uang Garuda bertahan di area positif.Mengutip Bloomberg, Senin, 18 Oktober 2021, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan berada di level Rp14.110 per USD, melemah 0,25 persen atau setara 35 poin ketimbang pada pagi tadi di posisi Rp14.060 per USD. Sepanjang hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.056 hingga Rp14.112 per USD.Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.061 per USD. Sementara menurut kurs Jisdor, mata uang Garuda berada di posisi RpRp14.096 per USD.Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia sebelumnya mengatakan nilai tukar rupiah terhadap USD pada perdagangan di sepanjang hari ini diproyeksikan menguat. Rupiah pagi ini menguat sebanyak 17 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp14.058 per USD ketimbang posisi penutupan perdagangan sebelumnya di Rp14.075 per USD."AS minim isu. Tingkat suku bunga acuan Indonesia masih di 3,5 persen, dan tingkat imbal hasil obligasi AS di kisaran 1,6 persen, terjadi peralihan minat dari USD ke rupiah yang memiliki tingkat suku bunga dan imbal hasil yang lebih baik," kata Nikolas Prasetia.Selain itu, lanjut Nikolas, pada pekan kemarin ada sedikit optimisme dari Bank Indonesia (BI) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2021 yang diperkirakan mencapai lima persen."Ini dianggap cukup baik, karena setelah melalui gelombang kedua covid yang ganas serta saat ini dengan kasus semakin sedikit dan ditambah usaha-usaha kembali dimulai, harapan lima persen tersebut sudah cukup baik, walau sebelumnya pertumbuhan ada di sekitar tujuh persen," ujar Nikolas.Sementara itu, jumlah kasus harian covid-19 pada Minggu, 17 Oktober mencapai 747 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,23 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 19 kasus sehingga totalnya mencapai 142.952 kasus.Sedangkan jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 1.086 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,07 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 18,388 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 107,5 juta orang dan vaksin dosis kedua 62,73 juta orang dari target 208 juta orang.Pada Jumat, 15 Oktober, rupiah ditutup menguat 43 poin atau 0,3 persen ke posisi Rp14.075 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.118 per USD.