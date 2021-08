Kekhawatiran Investor terhadap Covid-19 Masih akan Hantui Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak melemah menjelang rilis data neraca perdagangan Juli 2021 oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ) pada siang ini.Rupiah dibuka melemah 22 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.395 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.373 per USD."Kekhawatiran pasar terhadap kenaikan kasus covid-19 masih mendorong pelaku pasar mencari aset aman di dolar AS," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi, dilansir Antara, Rabu, 18 Agustus 2021.Data penjualan ritel AS pada Juli 2021 memburuk dan disinyalir karena efek kenaikan kasus covid-19 di Negeri Paman Sam.Di sisi lain, lanjut Ariston, pagi ini pasar akan menunggu data neraca perdagangan Juli 2021 yang diekspektasikan surplus lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu lebih dari USD2 miliar."Bila demikian, ini bisa mendukung penguatan nilai tukar rupiah," ujar Ariston.Terkait pandemi, jumlah kasus harian covid-19 di Indonesia terus menurun. Pada Selasa, 17 Agustus 2021 mencapai 20.741 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,89 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 1.180 kasus, sehingga totalnya mencapai 120.013 kasus. Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 32.225 kasus, sehingga total pasien sembuh mencapai 3,35 juta. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 di Tanah Air mencapai 384.807 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.350 per USD hingga Rp14.400 per USD.(AHL)