Waduh, Rupiah Pagi Ambyar ke Level Rp14.100 per USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terseok ke level rendah pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Mata uang Garuda tak mampu mengalahkan uang Paman Sam yang juga tengah loyo.Mengutip data Bloomberg, Kamis, 21 Oktober 2021, kurs rupiah turun 36,5 poin atau 0,26 persen ke posisi Rp14.100 per USD dari sebelumnya Rp14.076 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.095-Rp14.112 per USD dengan year to date return 0,44 persen. Sementara itu, menukil data Yahoo Finance, rupiah dibuka di level Rp14.075 per USD dari perdagangan sebelumnya Rp14.077 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan naik ke level Rp14.080 per USD dari sebelumnya di level Rp14.096 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (USD) merosot terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), imbas membaiknya sentimen pasar dan investor fokus pada kenaikan harga-harga komoditas.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,24 persen menjadi 93,57, menyusul penurunan 0,24 persen pada Selasa, 19 Oktober 2021.Di pasar uang kripto, Bitcoin mencetak rekor tertinggi USD67.017, sehari setelah ETF (exchange traded fund) Bitcoin berjangka pertama AS mulai diperdagangkan.