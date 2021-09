Mengawali Pekan, Rupiah Melemah ke Level Rp14.257/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah dibandingkan penutupan perdagangan pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 27 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.257 per USD, melemah 15 poin atau 0,11 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.245 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.232-Rp14.266 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,48 persen.Sebelumnya, hasil penelitian DBS Group Research menilai nilai tukar rupiah akan kuat menghadapi risiko dan dampak yang timbul atas rencana pengurangan stimulus (tapering) oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve. Mata uang Garuda diperkirakan stabil di kisaran Rp14 ribu sampai Rp15 ribu per USD hingga 2022.Hasil penelitian DBS Group Research menunjukkan bahwa sejak perang dagang AS-Tiongkok merebak pada 2018, nilai tukar telah berhasil melewati beberapa rangkaian gejolak. Hal ini menjadi sebuah pencapaian yang sangat baik lewat penghargaan yang diraih Bank Indonesia (BI) sebagai manajer cadangan devisa terbaik di Central Banking Awards 2021."BI diakui atas keberhasilannya menstabilkan rupiah selama pandemi covid-19 di bawah kerangka alokasi strategis faktor makro baru," demikian penelitian DBS Group Research, belum lama ini.Terlepas dari beberapa gejolak pada kurva imbal hasil surat berharga pemerintah AS yang lebih tajam pada awal tahun ini, rupiah membuktikan ketahanannya terhadap gelombang kedua covid-19 sejak Juni hingga Juli. Di sisi lain, sikap Bank Sentral AS juga cenderung keras sejak Juni 2021."Berbeda dengan episode taper tantrum 2013, Indonesia tidak dicirikan oleh ketidakseimbangan makroekonomi utama saat ini. Sebagai contoh, Indeks Harga Konsumen dan inflasi inti berada di bawah target resmi 2-4 persen sejak Agustus 2020," tulis penelitian tersebut.