Kebijakan Tapering Off dan Lonjakan Kasus Covid-19 Bakal Hambat Laju IHSG

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan kembali melanjutkan pelemahan. Adapun pelemahan indeks dipicu oleh kekhawatiran kebijakan tapering off dari The Fed yang membuat indeks sulit untuk mantap bergerak di zona hijau.Pada perdagangan hari ini, Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan, IHSG akan diperdagangkan di support 6.015-6.046 dan resisten 6.111-6.145. "IHSG diprediksi melemah. Pergerakan masih akan dibayangi kekhawatiran akan kebijakan tapering off yang menyebabkan outflow IHSG," kara Dennies dalam riset harian, Kamis, 17 Juni 2021.Selain itu, tambahnya, pergerakan IHSG juga masih dipengaruhi oleh melonjaknya kasus positif covid-19 dalam negeri. Pada hari ini, investor cenderung menunggu dan melihat serta mengantisipasi keputusan suku bunga acuan dari Bank Indonesia yang akan diumumkan."Selain itu masih ada kekhawatiran akibat jumlah kasus covid-19 dalam negeri yang mencapai 10 ribu kasus per hari yang mencapai rekor tertinggi sejak Januari. Investor juga akan mengantisipasi penetapan suku bunga Bank Indonesia," tuturnya.Sementara jika merujuk bursa global, bursa Amerika Serikat kompak ditutup melemah setelah petinggi Federal Reserve membuat investor bingung dengan indikasi bahwa bank sentral AS dapat mulai menaikkan suku bunga pada 2023, setahun lebih awal dari yang diharapkan.Tercatat, Dow Jones ditutup di level 34.033,67 atau melemah 0,77 persen, Nasdaq ditutup di level 14.039.68 atau melemah 0,24 persen, dan S&P 500 ditutup di level 4.223.70 atau terkoreksi 0,54 persen.Dennies menatakan The Fed mengutip prospek ekonomi yang membaik, dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan diperkirakan mencapai tujuh persen tahun ini. Dengan inflasi yang meningkat lebih cepat dari yang diharapkan dan ekonomi bangkit kembali dengan cepat, pasar telah mencari petunjuk kapan The Fed dapat mengubah kebijakan."Yang diberlakukan tahun lalu untuk memerangi dampak ekonomi dari pandemi, termasuk program pembelian obligasi besar-besaran," pungkasnya.(ABD)