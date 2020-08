Penguatan Rupiah Respons Sinyal Pemulihan Ekonomi Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat merespons sinyal pemulihan ekonomi global.Rupiah dibuka menguat 68 poin atau 0,46 persen menjadi Rp14.580 per USD dari sebelumnya Rp14.648 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan sentimen positif kelihatannya masuk kembali ke aset berisiko pagi ini dengan indeks saham Asia yang bergerak menguat."Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun juga terlihat kembali menguat yang artinya pasar mulai kembali ke aset berisiko," ujar Ariston, dikutip dari Antara, Selasa, 11 Agustus 2020.Menurut Ariston, pasar mungkin sedang merespons positif sinyal pemulihan ekonomi yang terjadi di Tiongkok, demikian juga di AS.Tiongkok kemarin merilis data indeks harga konsumen Juli yang melebihi perkiraan, yang mengindikasikan pemulihan permintaan di Negeri Tirai Bambu itu.Sementara AS telah merilis data tenaga kerja di akhir pekan dan data jumlah lowongan pekerjaan semalam yang juga lebih bagus dari perkiraan."Hasil ini juga menunjukkan potensi pemulihan ekonomi di tengah pandemi," kata Ariston.Ariston memperkirakan rupiah berpotensi bergerak menguat di kisaran Rp14.550 per USD hingga Rp14.700 per USD. Pada Senin kemarin, rupiah ditutup melemah 23 poin atau 0,15 persen menjadi Rp14.648 per USD dari sebelumnya Rp14.625 per USD.(AHL)