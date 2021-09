Masih Keok, Rupiah Pagi Ini Belum Bisa Saingi Dolar

(DEV)

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, Selasa, 14 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.255 per USD, melemah 5 poin atau 0,04 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.252 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.255-Rp14.260 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,48 persen.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi melihat melemahnya nilai tukar rupiah sejak penutupan perdagangan sore kemarin terjadi karena investor sedang menunggu jadwal pasti terkait pengurangan stimulus moneter atau tapering The Fed dan data inflasi Amerika Serikat (AS)."Investor sekarang melihat ke data AS untuk petunjuk lebih lanjut tentang jadwal Federal Reserve AS untuk memulai pengurangan aset. Selain itu, investor menunggu data indeks harga konsumen AS yang dirilis pada Selasa," ungkap Ibrahim, dalam siaran persnya, dikutip Selasa, 14 September 2021.Dari faktor domestik, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran Rp18,82 triliun untuk membeli vaksin covid-19 dan realisasinya baru 34,5 persen dari dana yang dianggarkan sebesar Rp54,46 triliun. Penyerapan anggaran belanja vaksin yang masih rendah terjadi karena dari produsen vaksin itu sendiri lantaran pemerintah baru akan membayar setelah vaksin itu dikirim.Walaupun anggaran vaksinasi baru terserap 34,5 persen, namun masyarakat begitu antusias untuk melakukan vaksinasi. Bahkan di daerah-daerah permintaan masyarakat untuk di vaksin melebihi kuota vaksin yang disediakan oleh pemerintah."Ini membuktikan bahwa pandemi covid-19 di Indonesia segera bisa teratasi walaupun akhirnya masyarakat akan berdampingan dengan covid-19. Dengan antusiasme masyarakat mengakibatkan angka positivity rate corona terus mengalami penurunan," tutur Ibrahim.