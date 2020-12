Masih Direspons Positif, UU Cipta Kerja Bikin Rupiah Sukses Salip Dolar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebut pasar masih merespons positif kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di penghujung tahun ini.Kondisi ini membuat rupiah sukses menyalip dolar Amerika Serikat (USD) di tengah tren penguatannya dalam sepekan terakhir."Pascapandemi covid-19 yang awalnya banyak mendapat pertentangan baik dari aktivis buruh maupun para mahasiswa, saat ini terus membawa berkah. Karena dengan payung Omnibus Law Cipta Kerja, para investor asing lebih mudah mendapatkan izin apabila akan membangun suatu perusahaan di Indonesia," ungkap Ibrahim dalam keterangannya yang diterima Medcom.id, Senin, 28 Desember 2020.Dalam UU 11/2020, jelasnya, klaster-klaster dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan dan perlindungan UMKM, investasi, hingga proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi khusus (KEK).Menurut Ibrahim, UU Cipta Kerja membuat sinkronisasi dan kolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang lebih efektif dan efisien di tengah lingkungan yang selalu berubah-ubah. Sedangkan ekspektasi yang paling penting dari UU ini adalah implementasi."Bagaimana implementasi ke depan, ini harus kita kawal supaya bisa mencapai beberapa perbaikan pada indikator-indikator ekonomi. Hal inilah yang menjadikan para investor makin optimis bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja akan berjaya di Indonesia," ucapnya.Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD akhirnya mengalami penguatan setelah sepekan terakhir terus dihantam penguatan USD. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.155 per USD.Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 45 poin atau setara 0,32 persen. Rentang gerak harian rupiah berada di level Rp14.155 per USD sampai Rp14.171 per USD.Menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di jalur hijau pada posisi Rp14.167 per USD. Rupiah menguat signifikan hingga 111 poin atau setara 0,78 persen dari Rp14.279 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.184 per USD atau menguat sebanyak 98 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.282 per USD."Untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka menguat di level Rp14.130 per USD hingga Rp14.180 per USD," pungkas Ibrahim.(DEV)