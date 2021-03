Masih Terjungkal, Kurs Rupiah Parkir di Rp14.360/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini masih berada di zona merah . Sejak pagi mata uang Garuda ini tidak beranjak ke zona hijau.Mengutip Bloomberg, Senin, 8 Maret 2021, rupiah melemah 60 poin atau setara 0,42 persen menjadi Rp14.360 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.300 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.335 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.335-Rp14.380 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,21 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.365 per USD. Kurs rupiah hari ini bergerak melemah hingga tiga poin atau setara 0,02 persen.Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) pada Jumat pekan lalu, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.390 per USD.Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam kajiannya mengatakan kenaikan indeks dolar dan imbal hasil (yield) obligasi AS. Sehingga mendorong pelemahan rupiah di tengah minimnya sentimen positif dari dalam negeri.Menurut Ahmad, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun kemungkinan menguat ke level 1,6 persen."Para pelaku pasar berekspektasi akan semakin tingginya tingkat inflasi di AS pascaadanya tambahan cash transfer dari unemployment benefit bagi warga AS dengan adanya stimulus fiskal tambahan dari pemerintah AS," ujar Ahmad, dilansir dari Antara.(AHL)