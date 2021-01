Gara-gara Ini Kurs Rupiah Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore melemah seiring kebijakan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed) yang menahan suku bunga acuannya.Rupiah ditutup melemah 28 poin atau 0,2 persen ke posisi Rp14.078 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.050 per USD."Indeks dolar kembali menguat setelah The Fed menyatakan kekhawatiran tentang kecepatan pemulihan ekonomi AS dari dampak covid-19," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dikutip dari Antara, Kamis, 28 Januari 2021.Federal Reserve telah mengumumkan hasil rapat Januari 2021 dengan hasilnya sesuai ekspektasi pasar.Rapat Komite Pengambil Kebijakan The Fed (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di 0-0,25 persen. The Fed juga berkomitmen tetap menjalankan program pembelian obligasi (quantitative easing) sampai ekonomi dan pasar tenaga kerja betul-betul pulih dari dampak pandemi covid-19.Saat ini The Fed memborong obligasi pemerintah AS setidaknya USD80 miliar per bulan plus aset beragun kredit properti (mortgage-based securities) USD40 miliar.Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar dua persen. Salah satu penyebabnya adalah PSBB yang masih diterapkan dan berdampak terhadap konsumsi masyarakat yang melambat dan investasi yang stagnan.Untuk 2021 Bank Dunia memperkirakan PDB Indonesia akan tumbuh 4,4 persen, turun 0,2 persen dari proyeksi sebelumnya. Sedangkan IMF merevisi turun proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia menjadi 4,8 persen untuk 2021, turun 1,3 persen dibandingkan perkiraan pada Oktober tahun lalu."Informasi yang negatif dari data eksternal dan internal membuat arus modal asing kembali keluar pasar finansial dalam negeri sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang Garuda," ujar Ibrahim.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.065 per USD. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.065 per USD hingga Rp14.099 per USD.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan rupiah melemah menjadi Rp14.119 per USD dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.091 per USD.(AHL)