Faktor Eksternal Dorong Penguatan Rupiah

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai penguatan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini didorong sentimen positif dari faktor eksternal. Sejumlah faktor tersebut utamanya terkait dengan kebijakan untuk meminimalisasi dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian."Investor mencerna komentar dari calon Menteri Keuangan Janet Yellen yang menyerukan lebih banyak pengeluaran bantuan covid-19 sehingga membantu mengangkat daya tarik logam kuning sebagai lindung nilai inflasi," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 20 Januari 2021.Ibrahim bilang, Yellen menyampaikan komentar di hadapan Komite Keuangan Senat dengan alasan bahwa manfaat ekonomi dari peningkatan stimulus akan jauh lebih besar daripada risiko beban utang yang lebih tinggi. Dalam dengar pendapat tersebut, pemotongan pajak yang diberlakukan pada 2017 untuk perusahaan besar harus dicabut.Sementara itu, Presiden terpilih Joe Biden dan pemerintahannya mulai menjabat di kemudian hari dengan investor fokus pada proposal paket stimulus USD1,9 triliun pada pekan sebelumnya untuk meningkatkan ekonomi dan mempercepat distribusi vaksin covid-19."Akibat covid-19, jumlah kematian akibat virus di AS melampaui 401 ribu dan jumlah kasus di negara itu mencapai 24 juta pada 20 Januari, menurut Universitas Johns Hopkins. Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah kasus secara global telah mencapai 96 juta," papar Ibrahim.Di Asia, People's Bank of China mengumumkan suku bunga pinjaman bulan Januari. Tidak ada perubahan yang diharapkan baik pada suku bunga pinjaman satu tahun dan lima tahun. Bank of Japan dan European Central Bank akan mengumumkan keputusan kebijakan mereka pada Kamis."Sementara itu, Kepala Ekonom Bank of England Andrew Haldane memperkirakan selama webinar pada Selasa bahwa ekonomi Inggris dapat mulai pulih 'pada tingkat simpul' dari kuartal II-2021, karena peluncuran vaksin terus berlanjut," jelasnya.Dari faktor eksternal, kondisi covid-19 yang terus meningkat, membuat pemerintah berencana memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Jawa dan Bali guna menekan laju penularan covid-19. Tujuannya adalah agar masyarakat secara berangsur-angsur mendapatkan vaksinasi sehingga penularan covid-19 bisa dikendalikan.Selain perpanjangan pengetatan PSBB, pemerintah juga terus melakukan stimulus berupa BLT sebesar Rp300 ribu yang sudah disalurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat kembali beraktivitas dan percaya diri walaupun saat ini Indonesia dalam kondisi pandemi."Optimisme pemerintah dalam penanganan covid-19 perlu diapresiasi oleh kita semua dan masyarakat wajib membantu mensukseskan program pemerintah tersebut, sehingga modal asing kembali masuk ke pasar finansial dalam negeri," urai Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.035 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 30 poin atau setara 0,21 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.047 per USD. Rupiah menguat 35 poin atau setara 0,25 persen dari Rp14.083 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.065 per USD atau menguat 21 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.086 per USD."Sedangkan untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka menguat di level Rp14.000 per USD sampai Rp14.050 per USD," pungkas Ibrahim.(DEV)