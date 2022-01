The Fed Diprediksi Naikkan Bunga 4 Kali Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, akan empat kali melakukan kenaikan suku bunga acuannya. Kenaikan yang lebih banyak dibandingkan dengan prediksi pada tahun lalu ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi di AS sebagai dasar pengambilan kebijakan The Fed Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan Fed Fund Rate memang bergantung pada bagaimana kondisi ekonomi di AS. Dengan kenaikan inflasi yang tinggi di negara tersebut dan pemulihan ekonomi yang juga terus berlangsung, The Fed diperkirakan mulai menaikkan suku bunganya mulai Maret 2022."Secara keseluruhan baseline skenario kami, Fed Fund Rate akan naik empat kali pada tahun ini mulai Maret dan tentu saja rapat FOMC-FOMC berikutnya. Kenaikan pada Maret probabilitasnya tinggi," kata dia dalam video conference, Kamis, 20 Januari 2022.Meski begitu, ia menilai, sejumlah risiko yang juga bisa mengubah arah kebijakan The Fed tetap menjadi perhatian. Misalnya saja kenaikan kasus Omicron, gangguan mata rantai pasokan, dan kenaikan harga energi yang bisa saja membuat bank sentral AS tersebut hanya tiga kali menaikan suku bunganya."Secara keseluruhan, asesmen kami kalau dilihat dari sisi fundamentalnya, ekonomi dibandingkan perkiraan inflasi dan unemployment di AS dan juga bacaan kami soal pandangan dari members Fed kemungkinan Fed Fund Rate akan naik tiga kali dari sisi fundamental," ungkapnya.Perry menambahkan, BI juga melihat pandangan dari pasar sebagai pertimbangan untuk melihat arah kebijakan suku bunga The Fed. Menurutnya, seluruh kemungkinan kebijakan yang diambil oleh The Fed akan tetap diantisipasi dan BI akan menempuh respons kebijakan tersebut."Tapi apakah naiknya 25 basis poin (bps) apakah 50 bps. Ini harus kami baca lebih lanjut. Inilah bacaan kami mengenai arah dan juga respons dari normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed," pungkas dia.