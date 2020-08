Kurs Rupiah Melonjak ke Rp14.580/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya di posisi Rp14.647 per USD. Mata uang Garuda sukses menghantam mata uang Paman Garuda seiring dengan segera diujicobakan vaksin covid-19 di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Selasa, 11 Agustus 2020, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.580 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.580 hingga Rp14.600 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.442 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena pelaku pasar mengamati stimulus fiskal di Amerika Serikat di tengah krisis akibat covid-19. Sejauh ini, Pemerintah AS terus berupaya agar covid-19 tidak terus menghantam perekonomian.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,15 persen menjadi 93,5795. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1742 dari USD1,1781 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3068 dibandingkan dengan USD1,3051 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia naik menjadi USD0,7151 dibandingkan dengan USD0,7149. Dolar AS dibeli 105,94 yen Jepang, tidak berubah dari sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9151 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9133 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3352 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3385 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mengamati stimulus fiskal di Amerika Serikat di tengah krisis akibat pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 357,96 poin atau 1,30 persen menjadi 27.791,44. Lalu S&P 500 naik 9,19 poin atau 0,27 persen, menjadi 3.360,47. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq tergelincir 42,63 poin atau 0,39 persen menjadi 10.968,36.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor energi naik 3,08 persen. Sedangkan sektor layanan komunikasi turun 0,46 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Delapan dari 10 saham teratas menurut indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)