Laporan Keuangan Semester I Bakal Dorong Penguatan IHSG

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) akan kembali melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini karena adanya dorongan sentimen positif dari rilis laporan keuangan emiten semester I-2022.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan setelah investor mencerna hasil kebijakan suku bunga The Fed yang naik 75 bps dan Gubernur The Fed menganggap kebijakan ini tidak akan membawa ekonomi ke arah resesi, investor saat ini tengah fokus pada kinerja emiten pada paruh pertama tahun ini. IHSG diprediksi menguat, dari dalam negeri pergerakan akan didorong musim rilis laporan kinerja emiten per semester I-2022," kata Dennies dalam riset harian, Jumat, 29 Juli 2022.Ia menaksir pergerakan indeks akan berada di level support 6.894-6.925 dan level resistance 6.985-7.014.Investor, lanjutnya, juga akan mencermati beberapa data ekonomi yang baru dirilis Amerika Serikat (AS) seperti tingkat kepercayaan konsumer pada Juli, crude oil inventories, kebijakan suku bunga, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022, dan angka pengangguran AS.Sementara itu, mengacu bursa AS ternyata ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Ketiga indeks utama Wall Street ditutup kompak menguat meskipun data terbaru menunjukkan kontraksi pada ekonomi 2Q22.Tercatat, Dow Jones ditutup menguat 1,03 persen, Nasdaq ditutup menguat 1,08 persen, dan S&P 500 ditutup menguat 1,21 persen."Hal ini kemungkinan akan membuat The Fed tidak perlu terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga," ucapnya.Di sisi lain, yield US Treasury 10 tahun turun mengikuti penurunan data ekonomi. Selain itu, perkiraan pertumbuhan pendapatan 2Q22 telah meningkat minggu ini, karena lebih banyak perusahaan S&P 500 yang melaporkan hasil melebihi ekspektasi analis.