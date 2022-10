Sektor Perbankan Cuan untuk Trading Pekan Ini

Baca juga: Ekonomi Dunia Berhadapan dengan Krisis Energi Global dan Upah Tinggi

IDXFinance meliputi saham: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk-BBRI (Support: Rp4.490, Resistance: Rp4.870), PT Bank Negara Indonesia Tbk-BBNI (Support: Rp9.000, Resistance: Rp9.900), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk-BBTN (Support: Rp1.500, Resistance: Rp1.620).

IDXINFRA meliputi saham PT Telkom Indonesia Tbk-TLKM (Support: Rp4.300, Resistance: Rp4.650).

IDXBASIC meliputi saham PT Barito Pacific Tbk-BRPT (Support: Rp815, Resistance: Rp900).

IDXNONCYCLIC meliputi saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk-INDF (Support: Rp6.250, Resistance: Rp6.550).

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan pada pekan lalu karena tertopang tiga sentimen positif dari dalam dan luar negeri.Faktor dari luar negeri terdapat dua sentimen positif yakni pertumbuhan PDB Tiongkok data PDB dan aktivitas bisnis Amerika Serikat (AS) . Sementara itu, dari dalam negeri ada rilis laporan keuangan kuartal III-2022 yang makin masif.Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, Angga Septianus menjelaskan terkait pertumbuhan PDB Tiongkok, Indonesia memang harus menjadi partner dagang untuk ekspor. Ekonomi Negeri Tirai Bambu itu pada kuartal III-2022 tumbuh 3,9 persen secara tahunan (yoy) atau melampaui ekspektasi para ekonom sebesar 3,4 persen."Pertumbuhan PDB pada kuartal III-2022 itu jauh melampaui raihan pada kuartal sebelumnya sebesar 0,4 persen yoy. Namun, masih di bawah kuartal I-2022 sebesar 4,8 persen yoy. Selain itu, pertumbuhan tersebut masih di bawah target resmi pemerintah sebesar 5,5 persen," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Oktober 2022.Ia menambahkan, pertumbuhan PDB Tiongkok pun di atas ekspektasi. Ini artinya ekonomi di sana masih cukup sehat pascalepas lockdown yang terjadi sebelumnya."Tiongkok patut diperhatikan karena memang jadi target ekspor utama Indonesia. Banyak ekspor yang kita lakukan, terutama komoditas seperti batu bara. Kalau ekonomi di sana bagus, kita juga masih dapat demand dari sana," ucapnya.Terkait data PDB dan aktivitas bisnis AS, Angga menjelaskan PDB AS dilaporkan tumbuh 2,6 persen pada periode kuartal III-2022 lebih tinggi dari konsensus 2,3 persen. Investor melihat dengan data PDB yang tumbuh lebih cepat menandakan ketakutan mengenai perlambatan ekonomi tidak terealisasi."Aktivitas ekonomi AS merupakan target ekspor kedua Indonesia. Selain itu, AS juga jadi kiblat keputusan keuangan di seluruh dunia. Agresivitas the Fed dalam menaikkan suku bunga guna meredam inflasi di sana bisa dibilang cukup berhasil," ucapnya.Selanjutnya, data PMI Manufaktur AS pada Oktober juga memperlihatkan upaya the Fed meredam kenaikan inflasi dengan menaikan suku bunga secara agresif mulai membuahkan hasil. Angka PMI tersebut turun ke level 49.9 dari bulan sebelumnya di angka 52 yang artinya aktivitas bisnis di AS mulai melambat."Aktivitas ekonomi dilihat dari data PMI Manufaktur mengalami penurunan ke level kontraksi, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi tetap dapat dijaga dengan data PDB yang di atas konsensus. Artinya, ketakutan akan perlambatan ekonomi seperti yang ditakutkan pelaku pasar di AS selama ini tidak terjadi," jelasnya.Sementara, sentimen positif dari dalam negeri yakni masifnya rilis laporan keuangan kuartal III-2022. Ia berpendapat laba bersih banking yang naik cukup masif menjadi penopang penguatan IHSG."Rilis kinerja kuartal III dari emiten-emiten besar terutama perbankan, yang ternyata mengalami lonjakan laba bersih yang cukup masif menjadi angin segar untuk market, karena adanya kemungkinan pembagian dividen lebih besar dan tentu saja tren kenaikan kinerja yang kemungkinan masih berlanjut," tuturnya.Namun begitu, terdapat dua hal yang perlu dicermati pada pekan ini dalam melakukan trading saham. "Pertama, inflasi Oktober. Ini perlu kita pantau, seandainya tidak sesuai ekspektasi. Kedua, PMI Manufaktur Oktober. Kita berharap masih ekspansif di atas 50," imbuhnya.Berdasarkan data-data itu, ia pun merekomendasikan buy untuk trading dalam sepekan ini sampai 4 November 2022 pada saham-saham dari empat sektor berikut yaitu:Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id