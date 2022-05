Sentimen Beragam dari Bursa Global Diramal Buat IHSG Menguat

Sementara itu, terjadi penambahan 242 kasus baru covid-19 di Indonesia pada Minggu, 29 Mei. Namun jumlah kasus sembuh yang meningkat lebih besar 262. Daily positive sebesar 0,9 persen dan overall positive rate sebesar 9,3 persen (recovery rate: 97,4 persen; kasus aktif: 2.952).



"Pagi ini Kospi dibuka menguat 0,76 persen dan Nikkei dibuka menguat 1,69 persen. Kami memperkirakan IHSG akan menguat pada hari ini, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya, Senin, 30 Mei 2022. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sedangkan pada penutupan Jumat lalu, pasar AS bergerak menguat. Dow Jones menguat 1,76 persen, S&P 500 menguat 2,47 persen, dan Nasdaq menguat 3,33 persen. Perhatian pasar AS pada minggu ini akan tertuju pada rilis data nonfarm payroll dengan ekspektasi ekonom berada di 320 ribu. Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diproyeksikan menguat. Kondisi itu diyakini terjadi di tengah keputusan The Fed yang tak terlalu agresif menaikkan suku bunga meski tingkat inflasi di Amerika Serikat (AS) masih berada di level yang tinggi Sementara itu, terjadi penambahan 242 kasus baru covid-19 di Indonesia pada Minggu, 29 Mei. Namun jumlah kasus sembuh yang meningkat lebih besar 262. Daily positive sebesar 0,9 persen dan overall positive rate sebesar 9,3 persen (recovery rate: 97,4 persen; kasus aktif: 2.952)."Pagi ini Kospi dibuka menguat 0,76 persen dan Nikkei dibuka menguat 1,69 persen. Kami memperkirakan IHSG akan menguat pada hari ini, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya, Senin, 30 Mei 2022.Sedangkan pada penutupan Jumat lalu, pasar AS bergerak menguat. Dow Jones menguat 1,76 persen, S&P 500 menguat 2,47 persen, dan Nasdaq menguat 3,33 persen. Perhatian pasar AS pada minggu ini akan tertuju pada rilis data nonfarm payroll dengan ekspektasi ekonom berada di 320 ribu.

Pasar komoditas

Pasar komoditas terpantau bergerak mayoritas menguat pada Jumat kemarin. minyak WTI menguat 0,86 persen ke level USD 115,07 per bbl, dan Brent menguat 1,01 persen ke level USD115,32 per bbl. Harga batu bara menguat 0,91 persen di level USD406,65 per ton, dan nikel menguat 4,56 persen ke level USD28,437.

(ABD)

Selain itu, eurozone juga akan merilis estimasi inflasi mereka pada Kamis waktu setempat dengan ekspektasi di angka 7,7 persen. Imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun menurun ke level 2,74 persen, dan USD index menurun 0,2 persen ke level 101.653.Sedangkan saham-saham Tiongkok dibuka lebih tinggi pada perdagangan Senin pagi, setelah ditutup bervariasi pada akhir pekan lalu, dengan indikator utama Bursa Efek Shanghai, Indeks Komposit Shanghai terkatrol 0,37 persen menjadi diperdagangkan di 3.141,96 poin.Sementara itu, indeks Komponen Shenzhen yang melacak saham-saham di bursa kedua Tiongkok dibuka menguat 0,49 persen menjadi 11.248,51.