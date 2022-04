Penutupan Perdagangan: Kurs Rupiah Tak Berdaya terhadap Dolar AS

Mengutip Bloomberg, Jumat, 1 April 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir tertekan di posisi Rp14.370 per USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.351 hingga Rp14.371 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.324 per USD. Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan di akhir pekan terpantau melemah ketimbang pembukaan pada pagi tadi di Rp14.356 per USD. Mata uang Garuda tak mampu perkasa di tengah berlanjutnya konflik antara Rusia dengan Ukraina.Mengutip Bloomberg, Jumat, 1 April 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir tertekan di posisi Rp14.370 per USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.351 hingga Rp14.371 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.324 per USD.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang global lainnya naik 0,53 persen pada 98,3100. Dolar telah menarik arus safe haven sejak invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina, dan berada di jalur untuk kenaikan sekitar 1,6 persen untuk Maret, dan sekitar 2,8 persen untuk kuartal pertama tahun ini.

Bursa saham Amerika Serikat jatuh pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), dengan ketiga indeks utama membukukan kuartal terburuk sejak jatuhnya pandemi pada 2020. Pada Maret, Dow naik 2,3 persen, S&P 500 naik 3,6 persen, dan Nasdaq Composite naik 3,4 persen.



Indeks Dow Jones Industrial Average turun 550,46 poin atau 1,56 persen menjadi 34.678,35. Sedangkan indeks S&P 500 turun 72,04 poin atau 1,57 persen menjadi 4.530,41. Indeks Komposit Nasdaq turun 221,75 poin atau 1,54 persen menjadi 14.220,52.

(ABD)

Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Penguatan terjadi karena kurangnya kemajuan dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina mendorong permintaan terhadap mata uang aman atau safe haven."Aliran akhir bulan dan kuartal telah menyebabkan beberapa volatilitas tambahan untuk pasar, tetapi perdagangan kemungkinan akan diredam menjelang angka penggajian nonpertanian (NFP) AS pada Jumat waktu setempat," kata Kepala Analsi Valas Scotiabank Shaun Osborne.Presiden AS Joe Biden mengatakan, mulai Mei Amerika Serikat akan melepaskan satu juta barel per hari minyak mentah selama enam bulan dari Cadangan Minyak Strategis (SPR)-nya. Pemerintahannya telah bekerja dengan sekutu di IEA untuk mengoordinasikan pelepasan yang akan membawa total volume ke pasar global menjadi lebih dari satu juta barel per hari.