Kekhawatiran Kenaikan Kasus Covid-19 Hantam Kurs Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini masih melemah . Kurs rupiah pagi ini terpantau minim sentimen positif.Mengutip Bloomberg, Selasa, 26 Januari 2021, rupiah melemah hingga 31 poin atau setara 0,22 persen menjadi Rp14.053 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.022 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.052-14.057 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,02 persen. Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.859 per USD.Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak melemah sebesar 46 poin masih dipicu kekhawatiran kenaikan kasus covid-19.Aset berisiko mungkin akan mendapatkan sentimen negatif hari ini dari potensi waktu peluncuran stimulus fiskal AS yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan serta kekhawatiran kenaikan kasus covid-19 di dunia."Sentimen negatif mengenai jumlah kasus covid-19, baik di dalam negeri maupun dunia masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar uang sehingga menekan mata uang berisiko seperti rupiah," ujar Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Selasa, 26 Januari 2021.Ia menyampaikan data per Senin, 25 Januari 2021, kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia secara keseluruhan mencapai 999.256 orang dengan perincian 809.488 sembuh, 161.636 dalam perawatan dan 28.132 meninggal dunia.Selain itu sentimen dari Amerika Serikat mengenai stimulus fiskal turut menjadi faktor yang menekan sejumlah mata uang di negara berkembang."Tadi malam pemimpin mayoritas senat AS dari partai Demokrat, Chuck Schumer mengungkapkan bahwa perilisan stilmulus fiskal AS mungkin memerlukan waktu yang lebih lama sekitar 1,5 bulan karena pemerintah menginginkan kesepakatan bersama antara dua partai. Ini memberikan sentimen negatif ke pasar," ucapnya.Menurut dia, minimnya sentimen positif baik dari dalam dan luar negeri akan menahan laju rupiah ke area positif."Nilai tukar rupiah diprediksi akan bergerak di kisaran Rp14 ribu-Rp14.100 per USD pada Selasa ini," pungkasnya.(AHL)