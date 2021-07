Rupiah Lesu, Mendarat di Level Rp14.517/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini masih terpantau melemah . Terpantau, gerak rupiah masih minim sentimen positif.Mengutip Bloomberg, Senin, 19 Juli 2021, rupiah melemah menjadi Rp14.517 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.407 per USD.Rupiah turun 20 poin atau setara 0,14 persen. Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah bergerak melemah.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.516-Rp14.532 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,33 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.515 per USD. Gerak rupiah terpantau stagnan dibandingkan perdagangan pagi tadi.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.524 per USD.Mengutip Antara, Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya mengatakan kurs dolar AS pada akhir pekan lalu meningkat didukung oleh investor yang beralih ke aset aman karena meningkatnya jumlah kasus infeksi covid-19 yang membayangi pemulihan ekonomi.Penguatan dolar AS juga terjadi meskipun Gubernur The Fed Jerome Powell pada Kamis, 15 Juli 2021 lalu menegaskan kenaikan inflasi kemungkinan hanya sementara dan bank sentral AS akan terus mendukung ekonomi.Pada Senin malam, akan dirilis laporan Indeks Pasar Perumahan AS oleh National Association of Home Builders (NAHB) dan berpeluang memengaruhi pergerakan dolar. Sedangkan dari domestik, pelaku pasar akan mencermati rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kabarnya akan diumumkan hari ini.(AHL)