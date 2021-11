Merekah, IHSG Perdagangan Pagi Tembus Level 6.710

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sektor utama S&P 500

(ABD)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau berbaris di area positif. Indeks acuan saham Indonesia mampu menguat di tengah kekhawatiran para investor atas lonjakan inflasi di Amerika Serikat (AS) dan pemberlakukan tapering oleh The Fed.IHSG Jumat, 12 November 2021, perdagangan pagi dibuka di level 6.710 dengan level tertinggi di 6.714 dan level terendah di 6.691. Sebanyak 234 menguat, sebanyak 129 saham tertekan, dan sebanyak 188 saham tidak berubah. Volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 1,7 miliar lembar saham senilai Rp726 miliar.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena saham teknologi utama kembali bangkit menyusul aksi jual di sesi sebelumnya. Meski demikian, para investor terus memantau pergerakan inflasi yang terlihat kian memanas.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 158,71 poin atau 0,44 persen menjadi 35.921,23. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 2,56 poin atau 0,06 persen menjadi 4.649,27. Indeks Komposit Nasdaq naik 81,58 poin, atau 0,52 persen, menjadi 15.704,28.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor material dan teknologi masing-masing naik 0,85 persen dan 0,53 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor utilitas tergelincir 0,6 persen, kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Pergerakan tersebut terjadi setelah kemunduran besar di Wall Street. Pasar saham AS ditutup lebih rendah pada Rabu waktu setempat dengan Nasdaq turun 1,66 persen, setelah data menunjukkan angka inflasi AS melonjak ke level tertinggi dalam tiga dekade.Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerangi inflasi AS sebagai prioritas utama. Karena, data pemerintah menunjukkan inflasi bulan lalu mencapai level tertinggi dalam 30 tahun. Ini menjadi ancaman berkelanjutan terhadap kepresidenannya dan pemulihan ekonomi.