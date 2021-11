Rupiah Terjungkal di Tengah Kenaikan Inflasi AS

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan awal pekan ini terjungkal di tengah kenaikan inflasi Amerika Serikat (AS). Peningkatan inflasi tersebut juga menyebabkan dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya.



Adapun data yang dirilis menunjukkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) pribadi AS pada September 2021 berada di 4,4 persen secara tahun ke tahun (yoy). Sementara secara bulan ke bulan, tingkat inflasi AS tercatat sebesar 0,3 persen (mtm).

"Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup melemah 104 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 113 poin di level Rp14.272 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.167 per USD," ungkap Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 November 2021.

Ibrahim menerangkan bahwa ukuran inflasi pilihan The Fed melanjutkan laju inflasi pada tingkat yang tidak terlihat dalam 30 tahun terakhir. Hal ini memperkuat ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga yang diperkirakan dilakukan pada kisaran pertengahan 2022.



Setelah rilis data, futures pada suku bunga dana Fed, yang melacak ekspektasi suku bunga jangka pendek, memperkirakan 90 persen kemungkinan pengetatan seperempat poin pada Juni 2022, dengan memperhitungkan kenaikan suku bunga lain pada Desember 2021.

"The Fed secara luas diperkirakan akan mengumumkan bahwa mereka akan memulai pengurangan aset ketika menjatuhkan keputusan kebijakannya pada hari Rabu. Reserve Bank of Australia akan menurunkan keputusan kebijakannya pada hari Selasa, dengan Bank of England menyusul pada Kamis," tuturnya.

Di Asia Pasifik, Purchasing Managers' Index (PMI) Caixin Tiongkok untuk Oktober 2021 adalah sebesar 50,6. "PMI manufaktur dan non-manufaktur, yang dirilis sehari sebelumnya, masing-masing berada di 49,2 dan 52,4," ucap Ibrahim.



Dari faktor domestik, pemerintah terus meningkatkan ketersediaan stok vaksin guna melakukan vaksinasi, terutama pada daerah-daerah terpencil yang belum divaksinasi. Peningkatan capaian vaksinasi di daerah-daerah menjadi elemen penting untuk membangun herd immunity atau kekebalan kelompok.



"Untuk itu, pemerintah terus mengoptimalkan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia dengan cepat, sehingga bisa menyentuh masyarakat di daerah terpencil dan terluar," tegasnya.



Guna mencapai percepatan vaksinasi di daerah, pemerintah kembali menerima kedatangan vaksin tahap ke-109 sebanyak 339.300 dosis vaksin Pfizer. Dengan kedatangan vaksin ini, maka Indonesia telah kedatangan 313.494.660 dosis dari berbagai merek.



Dari jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720, hingga Minggu siang kemarin, jumlah total vaksinasi dosis satu sebanyak 119.662.248 dosis atau 57,46 persen. Sementara total vaksinasi dosis kedua mencapai 73.698.983 atau 35,39 persen.

"Pemerintah terus berupaya keras dalam mengamankan stok vaksin dan mempercepat distribusinya ke seluruh Indonesia. Termasuk distribusi yang dikirimkan langsung ke provinsi untuk memperpendek rantai distribusi dan mempercepat akses serta pemerataan berbagai jenis/merek vaksin bagi seluruh masyarakat," jelas Ibrahim.

Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah signifikan ke level Rp14.274 per USD. Mata uang Garuda tersebut ambrol sebanyak 107 poin atau setara 0,76 persen dari posisi Rp14.167 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance , rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.255 per USD. Rupiah melemah sebanyak 87 poin atau setara 0,61 persen dari Rp14.168 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.235 per USD atau turun 64 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.171 per USD.



"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.260 per USD hingga Rp14.320 per USD," pungkas Ibrahim.

