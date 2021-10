Rupiah Diprediksi Melemah Seiring Minimnya Sentimen Domestik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan sepanjang hari ini diperkirakan melemah seiring minimnya katalis positif yang datang. Adapun rupiah pagi ini melemah dua poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.160 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.158 per USD."Hari ini belum akan banyak sentimen dari dalam negeri dan pasar akan mengamati perkembangan global, terutama terkait dengan pergerakan indeks dolar AS, imbal hasil obligasi AS , dan harga-harga komoditas," kata Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya, dilansir dari Antara, Selasa, 26 Oktober 2021.Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun turun ke level 1,63 persen, sementara indeks dolar AS naik ke level 93,8. Terkoreksinya tingkat imbal hasil obligasi AS terjadi seiring munculnya persepsi bahwa kenaikan inflasi saat ini hanyalah sementara.Dari domestik, jumlah kasus harian covid-19 pada Senin, 25 Oktober, mencapai 460 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,24 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 30 kasus sehingga totalnya mencapai 143.235 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 1.236 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,08 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 13.554 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 113,42 juta orang dan vaksin dosis kedua 68,26 juta orang dari target 208 juta orang.Rully mengatakan rupiah hari ini berpotensi bergerak ke kisaran Rp14.133 per USD hingga Rp14.198 per USD. Pada Senin, 25 Oktober, rupiah ditutup melemah 35 poin atau 0,25 persen ke posisi Rp14.158 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.123 per USD.