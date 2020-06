Sentimen Penerapan New Normal Terus Kerek Rupiah

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi masih terus bergerak menguat dikerek rencana penerapan normal baru di Tanah Air.Pada pukul 09.27 WIB, rupiah menguat 195 poin atau 1,35 persen menjadi Rp14.220 per USD dari sebelumnya Rp14.415 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan pembukaan kembali perekonomian di beberapa negara pandemi dan rencana penerapan normal baru di Indonesia masih akan menjadi sentimen positif penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini."Para pelaku pasar seakan tidak mau ketinggalan kereta dan berusaha segera masuk ke aset-aset berisiko untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi," ujar Ariston, dalam hasil risetnya, dikutip dari Antara, Rabu, 3 Juni 2020.Menurut Ariston, isu demo rusuh di AS yang masih belum selesai hingga hari ini, juga menjadi salah satu penekan dolar AS karena demo tersebut bisa mengganggu perekonomian AS.Di sisi lain, pasar masih mewaspadai lanjutan isu ketegangan AS dan Tiongkok yang bisa membalikkan keadaan bila lanjut ke perang dagang.Rupiah berpotensi menguat ke kisaran Rp14.300 dengan potensi resisten di kisaran Rp14.480 per USD.Ariston memperkirakan rupiah hari ini berpotensi bergerak menguat di kisaran Rp14.300 per USD dan potensi resisten Rp14.480 per USD.Pada Selasa, 2 Juni 2020, rupiah ditutup menguat 195 poin atau 1,33 persen menjadi Rp14.415 per USD dari sebelumnya Rp14.610 per USD.(AHL)