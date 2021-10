Dibuka di Level Rp14.215/USD, Rupiah Pagi Loyo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar rupiah merosot terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD) pada pembukaan perdagangan Selasa pagi. Mata uang Garuda tak mampu mengungguli mata uang Paman Sam.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 12 Oktober 2021, kurs rupiah turun ke level Rp14.215 per USD, melemah 7,5 poin atau setara 0,05 persen dari posisi Rp14.207 per USD pada penutupan perdagangan kemarin.Rupiah berada pada rentang Rp14.215-Rp14.207 per USD dengan year to date return 1,17 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah tak bergerak di level Rp14.205 per USD dari perdagangan sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.210 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (AS) berhasil menguat karena lonjakan harga bahan bakar yang mendorong investor mencari tempat yang aman.Greenback mencapai level tertinggi hampir tiga tahun terhadap yen di tengah ekspektasi bahwa The Fed akan mengumumkan pengurangan pembelian obligasinya.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama naik 0,174 persen pada 94,328. Kenaikan ini tidak jauh dari tertinggi satu tahun di 94,504.Yen, yang dikenal sangat sensitif terhadap perbedaan suku bunga, mencapai 113 yen per dolar untuk pertama kalinya sejak Desember 2018.