Hadapi Risiko Kenaikan Suku Bunga Fed, IHSG Naik 0,12%

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.671 hingga 6.704. IHSG naik di tengah ketakutan kenaikan suku bunga The Fed karena inflasi Amerika Serikat (AS) yang sangat tinggi. IHSG naik 0,12 persen atau 8,20 poin ke level 6.691 pada penutupan perdagangan Kamis, 11 November 2021. Volume perdagangan sebanyak 20,9 miliar. Dalam setahun IHSG sudah naik sebesar 22,34 persen.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena angka inflasi yang tinggi memicu ekspektasi dari para investor bahwa The Fed bakal menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dari yang diperkirakan.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 240,04 poin atau 0,66 persen menjadi 36.079,94. Sedangkan indeks S&P 500 turun 38,54 poin atau 0,82 persen menjadi 4.646,71. Indeks Komposit Nasdaq turun 263,84 poin atau 1,66 persen menjadi 15.622,71.Sementara itu, Bloomberg melansir mata uang rupiah ke level Rp14.277 per USD atau turun 0,17 persen. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menjadi Rp14.260 per USD atau turun 0,07 persen. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.171 per USD.