Balik Arah, Rupiah Sore Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Senin terpantau balik arah ke area positif di tengah sikap investor yang mengambil sikap melihat dan menunggu jelang pertemuan The Fed. Mata uang Garuda berhasil rebound, ketika pada sesi siang tadi sempat dicengkeram oleh mata uang Paman Sam.Mengutip Bloomberg, Senin, 20 September 2021, nilai rupiah pada perdagangan sore ditutup di Rp14.242 per USD, menguat 0,14 persen atau setara 20 poin ketimbang pada pagi tadi di level Rp14.251 per USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.237 hingga Rp14.274 per USD. Sedangkan menurut Jisdor Bank Indonesia, rupiah berada di Rp14.251 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat bergerak naik di perdagangan Asia pada Senin pagi, dengan investor dalam suasana hati-hati menjelang beberapa pertemuan bank sentral, yang dipimpin oleh Federal Reserve. Sementara bencana yang membayangi pengembang terlilit utang, Tiongkok Evergrande, menambah kerapuhan pasar.Dalam perdagangan yang tipis karena liburan di Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, euro mempertahankan kerugian dari minggu terlemahnya dalam sebulan, tergelincir sedikit menyentuh level terendah empat minggu di 1,1721 dolar.Poundsterling dan dolar Australia dan Selandia Baru juga tertekan menuju palung baru. Dolar Kiwi diperdagangkan pada 0,7024 dolar AS dan poundsterling pada 1,3722 dolar AS, mencapai posisi terendah tiga minggu seperti halnya Aussie yang turun 0,1 persen menjadi 0,7253 dolar AS."Dolar AS mengalami sedikit bangkit kembali," kata analis Westpac Imre Speizer, yang menarik dukungan, tambahnya, baik dari ekspektasi pengurangan pembelian aset dalam waktu dekat dari Fed dan dari kehati-hatian karena pasar ekuitas mulai goyah.Indeks dolar AS naik sedikit ke level tertinggi sebulan di 93,263. Yen bertahan di 110,01 per dolar. "Semua orang mengincar The Fed, menunggu sinyal tapering," tambahnya.Perdagangan minggu ini disemarakkan pertemuan bank-bank sentral di Jepang, Inggris, Swiss, Swedia, Norwegia, Indonesia, Filipina, Taiwan, Brasil, Afrika Selatan, Turki, dan Hungaria serta pemilihan umum di Kanada dan Jerman -meskipun sebagian besar pedagang fokus pada Fed.The Fed akan menyimpulkan pertemuan dua harinya pada Rabu waktu setempat dan konsensus pasar adalah bahwa ia akan tetap dengan rencana luas untuk mulai melakukan tapering atau pengurangan pembelian set tahun ini. Tetapi akan menunda memberikan rincian atau jadwal waktunya selama setidaknya satu bulan.