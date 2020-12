IHSG Diyakini Lanjutkan Reli di Zona Hijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali kokoh di zona hijau menjelang akhir perdagangan di tahun ini. Para investor saham mencermati perkembangan terbaru dari ditandatanganinya paket bantuan covid-19 oleh Presiden AS Donald Trump dan keputusan Pemerintah Indonesia yang melarang WNA masuk ke Tanah AIr."Pagi ini, indeks Nikkei dibuka di zona positif atau menguat 0,9 persen dan indeks Kospi menguat 0,1 persen. Kami perkirakan IHSG akan menguat menjelang akhir periode perdagangan tahun ini," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya, Selasa, 29 Desember 2020.Berita dan sentimen yang patut dicermati hari ini yakni berita tentang disahkannya stimulus bantuan covid-19 di Amerika Serikat. Serta DPR AS memilih untuk meningkatkan dana stimulus dari USD600 per orang menjadi USD2.000 per orang dengan hasil pemungutan suara sekarang dikirim ke Senat.Berita lain yang mungkin memengaruhi pergerakan pasar saham hari ini yakni kemungkinan adanya rem darurat yang ditarik pada awal Januari karena tren covid-19 memburuk di Indonesia. Sebanyak 5.854 kasus covid-19 baru dicatatkan pada Senin (Minggu: 6.528 kasus), dengan 6.302 pasien pulih.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Presiden AS Donald Trump telah menandatangani paket bantuan covid-19 dan paket pengeluaran memberikan dampak positif terhadap bursa Wall Street.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 204,10 poin atau 0,68 persen menjadi 30.403,97. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 32,30 poin atau 0,87 persen menjadi 3.735,36. Indeks Komposit Nasdaq menguat 94,69 poin atau 0,74 persen menjadi 12.899,42.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau dengan layanan komunikasi dan kebijakan konsumen masing-masing naik 1,86 persen dan 1,47 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi dan material melemah.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS yang mengakhiri hari dengan catatan suram.Presiden AS Donald Trump pada Minggu malam menandatangani pengeluaran pemerintah dan paket bantuan covid-19 menjadi undang-undang, mencegah penutupan pemerintah dan memberikan bantuan kepada individu dan bisnis saat pandemi memburuk.(ABD)